Famosos

Galvão Bueno lamenta morte da mãe aos 93 anos: ”Uma linda e intensa vida”

Galvão Bueno ao lado da mãe, Mildred dos Santos (Foto: Instagram)

O narrador Galvão Bueno se despediu da mãe, Mildred dos Santos, que morreu nesta terça-feira, 24/1, aos 93 anos. Ela estava internada no Hospital Evangélico de Londrina, no norte do Paraná. No vídeo compartilhado pelo famoso, ele fez um breve texto sobre a história da mãe, que segendo ele, teve uma vida ”linda e intensa”.

“Mildred dos Santos teve uma linda e intensa vida”, contou o narrador. “Nossa amada matriarca foi uma estrela como teleatriz na chegada da televisão nos anos 50. Com seu coração generoso, voltou ao protagonismo como presidente do projeto do voluntariado do Paraná e também presidente da Associação Beneficente Galvão Bueno, com milhares e milhares de atendimentos e tratamentos aos idosos carentes”, disse Galvão.