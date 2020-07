Galeria do Largo, Casa das Artes e Museu do Seringal abrem as portas nesta sexta-feira

Os espaços vão funcionar em novo horário e sem agendamento prévio

A partir desta sexta-feira (31/07), o circuito cultural no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, ganha mais duas opções para visitas turísticas: a Galeria do Largo e a Casa das Artes. Já no afluente do Tarumã-Mirim, na margem esquerda do Rio Negro, o Museu do Seringal Vila Paraíso também abre as portas para receber o público.

Os espaços administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, vão funcionar em novo horário. Segundo o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, o acesso aos equipamentos não precisa de agendamento, porém, as visitas devem ser feitas com grupos de até dez pessoas.

“O controle de pessoas é necessário para evitar aglomerações e atender o que é recomendado por órgãos sanitários e de saúde. Todos os espaços passaram por processos para evitar o risco de contaminação e contam com totens de álcool em gel, que são acionados por pedal, medição de temperatura e equipes treinadas para o atendimento nessa nova fase”, afirma o secretário. “A máscara é obrigatória e os visitantes deverão manter o distanciamento de 1,5 metro”, complementa.

Exposições – A Galeria do Largo volta às atividades com seis exposições em cartaz, “Planos Íntimos”, de Sérgio Andrade, “Mitos, Medos e Mistérios”, de Eunuquis Aguiar; “Os Lambes de Todo Mundo – Festival Internacional de Lambe-Lambe”, de Eraquario; “Miopia – Impressão Manauara”, de Alonso Júnior; e “Univercaos”, de Micael Santos, no Espaço Mediações; além da mostra permanente “Cidade de Santa Anita”, de Mário Ypiranga Monteiro. Com novo horário de funcionamento, das 15h às 20h, de terça a domingo, o espaço também está com protocolos de segurança para receber o público. A entrada é gratuita.

Jazz – A Casa das Artes vai funcionar das 15h às 20h, de terça a domingo, assim como a Casa do Jazz, com acesso gratuito.

Os visitantes vão ter acesso a duas salas temáticas interativas. Uma delas, intitulada “Sala Experiência”, reproduz o ambiente dos tradicionais clubes de jazz de Nova Iorque e faz uma homenagem ao grupo Amazonas Band, que está celebrando 20 anos de criação.

Tarumã – O Museu do Seringal Vila Paraíso está localizado a 25 minutos de Manaus, sendo o acesso pela via fluvial, com embarcações saindo da Marina do Davi na Ponta Negra.

No local, estão a casa do barão seringalista, o tapiri de defumação da borracha, a casa da farinha, a capela de Nossa Senhora da Conceição, a Casa da Sinhazinha entre outros ambientes criados para a produção do longa-metragem “A Selva” (2002), baseado no romance homônimo de Ferreira de Castro, dirigido por Leonel Vieira e estrelado pela atriz Maitê Proença.

O espaço vai funcionar das 9h às 15h, de terça a sábado, com a última visita às 14h. Os ingressos estão disponíveis por R$ 10 (inteira) e R$ (meia).

Fotos: Michael Dantas