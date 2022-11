FVS-RCP apresenta para universitários as ações de vigilância em saúde realizadas no estado

Estudantes dos cursos de graduação em Farmácia e Fisioterapia do Centro Universitário Fametro participaram, na manhã desta terça-feira (08/11), de uma visita técnica organizada pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto(FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas(SES-AM).

A visita, que contou com a participação de 46 alunos do centro universitário, teve como objetivo promover a interação da FVS-RCP com os acadêmicos para a expansão e difusão do conhecimento sobre vigilância em saúde e, também, mostrar as ações que são realizadas pela instituição no estado.

O coordenador do NEP/FVS-RCP, Timóteo Watanabe, comenta que a visita é importante para que os estudantes ampliem o conhecimento sobre a vigilância em saúde no estado. “É importante a interação dos alunos de graduação com a FVS-RCP, para que possam ter o maior entendimento das ações realizadas”, ressalta Timóteo.

NEP

O NEP na FVS-RCP tem por missão desenvolver atividades de caráter científico, tecnológico e de interação com a sociedade, em conformidade com a finalidade Institucional de promover e proteger a saúde, mediante o ensino e pesquisa aplicados às ações de Vigilância em Saúde, com vistas à melhoria da qualidade de vida da população do Amazonas, baseado em evidências científicas.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, o que inclui o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à Vigilância em Saúde no estado por meio do Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.

FOTOS: Jaqueline Vieira/FVS-RCP