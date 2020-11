FVS implanta Programa de Brigadas contra o Aedes aegypti no sistema prisional de Manaus

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) inicia nesta segunda-feira (16/11) a implantação do Programa Estadual de Brigadas contra o Aedes aegypti do Amazonas no sistema prisional de Manaus. O objetivo da ação, que segue até o dia 26 de novembro, é capacitar equipes da sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e internos para que sejam compostos, em cada um desses locais, equipes de brigadistas que serão responsáveis pelas vistorias semanais e eliminação de criadouros do mosquito além do monitoramento da doença nessas unidades.

As brigadas das instituições vão ficar responsáveis pelo controle do mosquito. “As turmas capacitadas assumem a responsabilidade de realizar as inspeções para identificar e eliminar criadouros de forma continuada. As ações contribuem para a intensificação das estratégias de combate ao vetor”, afirmou a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto.

A implantação do programa inclui o treinamento sobre a estratégia de brigadistas para fazer mobilização na instituição e o monitoramento de vigilância ativa de casos suspeitos de dengue. “Abordamos a biologia do mosquito, a importância do checklist de eliminação de criadouros que leva, no mínimo, dez minutos semanais; além dos aspectos clínicos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti”, detalhou a sanitarista Josielen Amorim, do Grupo Técnico de Integração da FVS-AM (GTI).

A coordenadora da Gerência de Doenças de Transmissão Vetorial – Dengue do DVA, Luzia Mustafá, apontou que será apresentado o cenário de infestação do mosquito com base no Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegytpi (LIRAa) vigente, que classifica o Amazonas e Manaus como “médio risco” para dengue.

“Com o encerramento das implantações da brigada, as equipes passam a focar na prevenção contra a existência de criadouros”, disse.

A implantação é composta por três etapas: a inspeção para o controle do vetor; a educação em saúde e mobilização da instituição com a realização da educação em saúde no espaço; e a capacitação para monitoramento de suspeitos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a dengue, zika e chikungunya, que devem ser informados à FVS-AM.

O programa será implantado no Instituto Penal Antonio Trindade (Ipat), Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), Centro de Detenção Provisória Masculino I (CDPM I), Centro de Detenção Provisória Masculino II (CDPM II), Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Penitenciária Feminina de Manaus (PFM), Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Brigadas – As Brigadas contra o Aedes aegytpi do Amazonas foram criadas em 2016. É uma iniciativa da FVS-AM e busca atuar no controle do mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. “A iniciativa está presente em 234 escolas estaduais na capital e 130 instituições privadas e públicas (entre órgãos estaduais e federais)”, informou o diretor-técnico da FVS-AM, Cristiano Fernandes.

Os estabelecimentos que aderem ao programa recebem o selo da Brigada, produzido pela FVS-AM, que é instalado na fachada do local e atualizado anualmente. As unidades recebem visitas regulares de equipes técnicas ao longo do ano. O programa inclui também o monitoramento de casos suspeitos de dengue nas unidades que são informados via relatório mensal produzido pelos brigadistas e enviados à FVS-AM. O programa é aberto a novas adesões.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, incluindo o monitoramento de indicadores de doenças, como a dengue, por meio do Departamento de Vigilância Ambiental e Controle de Doenças (DVA) via Gerência de Doenças de Transmissão Vetorial (GDTV/DVA), Grupo Técnico de Integração (GTI) e Núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social (NES).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551. Os contatos específicos do DVA, GDTV/DVA e NES são, respectivamente, 3182-8547, 3182-8542 e 3182-8537.

FOTO: Divulgação/Seap-AM (vista aérea do Compaj)