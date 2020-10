FVS-AM recomenda restrição de acompanhantes e visitas em unidades de saúde para evitar aglomeração

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), divulgou na terça-feira (27/10) nota técnica que restringe acompanhantes e visitas em hospitais do estado e em serviços ambulatoriais, de forma a minimizar a circulação de pessoas e reduzir o risco de disseminação do novo coronavírus no estado.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, aponta que as orientações visam intensificar o cumprimento de medidas de prevenção à pandemia de Covid-19, como o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro. “Todas as recomendações devem ser seguidas e são importantes para evitar aglomerações de pessoas em unidades de serviços de saúde, como os hospitais”, afirmou.

As principais recomendações da Nota Técnica Conjunta nº 30/2020 incluem a presença de acompanhante para alguns tipos de pacientes, como menores de 18 anos, maiores de 65 anos e mulheres no pré-parto, parto e pós-parto. Os acompanhantes, quando autorizados, devem passar por triagem antes de entrar na unidade hospitalar e obedecer a critérios, como não apresentar sintomas gripais e não ter tido contato com infectados pelo novo coronavírus.

A nota técnica aponta que foram suspensas as visitas em hospitais de referência para tratamento de Covid-19 e em unidades que não possuem fluxo diferenciado para circulação de demais pacientes e acompanhantes.

Em caso de unidades que ainda continuem recebendo visitas, é necessário observar o uso de máscara de proteção respiratória, higiene pessoal e constante das mãos com água e sabão, etiqueta da tosse, restrição da visita apenas ao quarto/box do paciente ou áreas designadas pelo serviço, além do uso apropriado de Equipamento de Proteção Individual (EPI), de acordo com a política atual de visitantes da instituição.

Todas as especificidades sobre a autorização de visitas e acompanhantes de pacientes podem ser encontradas na nota técnica, disponível em https://bit.ly/2HHRFAR.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e está na linha de frente no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.

FOTO: Girlene Medeiros/FVS-AM

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS): Maíra Pessoa Fragoso (3182-8523 e 98403-8627) e Girlene Medeiros (98103-6963).