Futuro de Dudu tem reviravolta de última hora, Leila vira “vilã” e torcida do Palmeiras fica ‘pistola’ na web

O Palmeiras está cada dia mais próximo de confirmar o título do Campeonato Brasileiro de 2022. Caso a conquista se concretize, o time comandado por Abel Ferreira irá ser coroado como um dos mais vitoriosos dos últimos tempos. Isso porque o Brasileirão era o único título de expressão que o português não havia conquistado.

Entretanto, o planejamento para 2023 já começou e um exemplo disso é o encaminhamento de algumas renovações. Entretanto, uma atualização trazida pelo jornalista Danilo Lavieri, do portal UOL Esportes, caiu como uma ‘bomba’ na torcida do Palmeiras. Isso porque as negociações com Dudu estão travadas nos bastidores.

“A renovação entre Palmeiras e Dudu está travada. Depois de receber uma proposta para renovar até o final de 2025, o camisa 7 enviou uma contraproposta no início do mês sugerindo que o prazo fosse até 2026 e ainda não teve resposta. Essa é a única pendência entre eles, já que a questão salarial está acertada e não entrou em pauta no momento“, afirma o UOL.

Fonte: BolaVIP