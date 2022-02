Future of Business do Sebrae Amazonas reúne os principais nomes do empreendedorismo brasileiro

Evento será nos dias 16 e 17 de fevereiro de forma online

O maior evento online sobre empreendedorismo já realizado pelo Sebrae Amazonas para o restante do Brasil acontecerá de 16 a 17 de fevereiro.Trata-se do Futuro dos Negócios (Future of Business).

Começar o ano com o que há de mais avançado no empreendedorismo do Brasil.Esta é a proposta do Sebrae Amazonas, que promove de forma gratuita o ‘Future of Business’.

O evento é 100% online e participam os mais destacados nomes do empreendedorismo brasileiro, que levarão os internautas pela trilha do futuro dos negócios com a segurança necessária para o êxito de quem empreende com método, disciplina e profissionalismo.

Trata-se de um time de sucesso que domina a cena da inovação, marketing,vendas,liderança, política pública com planejamento estratégico e focada em resultados.

Serão 20 horas de conteúdo com autoridades do mercado, que mostrarão que é possível vencer na arena competitiva dos negócios, mas em um ambiente de capitalismo sustentável; a partir das plataformas digitais.

A equipe de líderes é composta por referências como a presidente do Conselho de Administração Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, que comanda uma das maiores redes varejista do País.

O presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, uma das maiores autoridades do empreendedorismo brasileiro e profundo conhecedor de políticas públicas, do agronegócio e do cooperativismo. Ele também foi deputado federal por Minas Gerais em seis legislaturas consecutivas.

A diretora sênior de marketplace do Mercado Livre no Brasil, Julia Rueff, é outra que brilhará no evento com seus conhecimentos na área.

O diretor geral da L’Oréal Produtos Profissionais Brasil, Tiago Carvalho, vai falar sobre a vanguarda do setor onde atua.

Cris Arcangeli, uma das profissionais mais respeitadas do mundo fashion, e disseminadora dos conceitos de inovação,marketing, gestão 4.0, beleza e boa forma também será destaque.

A superintendente do Sebrae Amazonas, Lamisse Said Cavalcanti, e o superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, darão um toque especial,a partir das experiências de suas gestões de vanguarda em suas respectivas unidades da Federação. “É uma oportunidade única para interagir com o nosso público, na companhia dos maiores nomes do empreendedorismo do Brasil”, comentou Lamisse Said Cavalcanti, que lidera a única diretoria executiva do Sebrae composta 100% por mulheres.

A constelação de profissionais do primeiro time do empreendedorismo nacional é ampla e conta ainda com: João kepler; Cleber Genaro; Carlos Busch; Fefa Moreira; Max Oliveira;Orlando Cintra; Dener Lippert; Theo Orosco; Edson Mackeenzy; Flávio Ludgero; Gaby Corrêa; Eduardo Marostica; Gustavo Comelli; Maria Auxiliadora; Vitor Magnani; André Bacellar; Mariana Santana; Rodrigo Barros; Guilherme Tossulino; Marcelo Pimenta;Daniel Paz; Ricardo Garrido; e André Spinola.

SEBRAE/AM.