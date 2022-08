Furgão da empresa Açai Pingo Grosso bate de cheio na proteção da rotatória em Jaru, RO

Um veiculo Furgão da empresa Açai Pingo Grosso bateu de cheio na proteção da rotatória do trevo na BR-364 em Jaru (RO). O acidente aconteceu na noite de terça-feira (09. agos. 2022) por volta das 19h40.

O corpo de bombeiros foi acionado e as vítimas teve apenas ferimentos leves. A Polícia Militar também esteve presente protegendo o local enquanto a PRF chegava para registrar o ocorrido.

Não foi divulgado a dinâmica do acidente e nem quantas pessoas havia no interior do veículo.

Fonte: Portal P1

BY ACRITICA DE HUMAITÁ