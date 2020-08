Furacão Laura atinge a costa da Louisiana com ventos de 240 km/h

O olho do furacão Laura tocou o solo na madrugada desta quinta-feira (27) na costa do estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, com ventos máximos sustentados de até 240 km/h.

No momento em que alcançou a terra, ele era de categoria 4 (penúltima em escala que vai até 5), mas posteriormente foi reclassificado como 2, e os ventos perderam a potência e passaram a ter velocidade de 175 km/h .

A ameaça de inundações catastróficas forçou centenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas na Louisiana e no estado vizinho Texas.

A tormenta atingiu a costa perto da cidade de Cameron desde 1h do horário local (3h de Brasília). O centro estava a 45 km ao sul-sudoeste de Lake Charles e se movia na direção norte a uma velocidade de 24 km/h.

“Tempestade catastrófica, ventos extremos e inundações repentinas estão acontecendo em partes da Louisiana”, alertou o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês).

Com a chegada do furacão, os principais centros de refino de petróleo de Lake Charles, de Beaumont e de Port Arthur, estão na rota de risco e já deixaram de funcionar.