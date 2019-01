Fundação Hemoam tem nova diretora-presidente

A médica hematologista e hemoterapeuta pediatra Maria do Perpetuo Socorro Sampaio Carvalho foi nomeada como a nova diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam). A decisão foi publicada nesta sexta-feira (11/01), no Diário Oficial do Estado (DOE).

No processo eleitoral interno da Fundação Hemoam, Socorro Sampaio foi escolhida com 58,82% dos votos válidos pelos servidores da instituição. O governador Wilson Lima escolheu o primeiro nome da lista tríplice. O farmacêutico-bioquímico Sergio Albuquerque era o segundo da lista, com 40,23% dos votos, e cirurgião-dentista Cleber Alexandre, o terceiro, com 1,41%.

Socorro Sampaio irá dirigir a Fundação Hemoam pelos próximos quatro anos. Além de garantir a segurança transfusional para todo o Estado, o órgão é referência no tratamento das doenças do sangue, tais como as leucemias, anemias falciformes e linfomas.

Sampaio é servidora da casa há 28 anos, mestre na área de hematologia, atuou como gestora médica e é chefe do Departamento de Atendimento ao Paciente do Hemoam desde 2002. Ela agradeceu o respeito que o governador demonstrou pela instituição e falou dos desafios para o quadrienio 2019-2022.

“O governador e sua equipe de saúde estão demonstrando muita sensibilidade e respeito com a Saúde do Amazonas. Isso é maravilhoso. Nós estamos prestes a nos tornarmos o centro de referência no tratamento do câncer infanto-juvenil, com entrega do Hospital do Sangue, prevista para daqui a dois anos. Nós devemos inaugurar ainda neste primeiro trimestre o Centro de Processamento Celular (CPC), nosso Banco de células-tronco, que irá facilitar o tratamento de pacientes com as doenças do sangue e que precisam de transplante de medula óssea”, destacou.

FOTO: DIVULGAÇÃO/HEMOAM