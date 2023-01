Fundação Cecon instala serviço de monitoramento eletrônico

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), está implantando um serviço de monitoramento eletrônico por câmeras no hospital. Até o momento, 100 câmeras já foram instaladas, abrangendo cerca de oito setores da unidade de saúde. O serviço é inédito na instituição para garantir maior segurança aos servidores, pacientes e ao patrimônio público.

O processo de implantação iniciou no fim de 2022, com a instalação de câmeras de alta resolução, destaca o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão. Os primeiros setores a serem atendidos foram Centro Cirúrgico, Ambulatório, Almoxarifado e Farmácia.

“Esta é a primeira vez que a Fundação Cecon tem um serviço desta natureza. O hospital já teve câmeras em locais específicos, mas nunca havíamos coberto todos os setores. É um grande avanço na nossa instituição, garantindo maior segurança aos servidores, pacientes e ao patrimônio público”, disse o mastologista Gerson Mourão.

Contrato

Em regime de comodato, o contrato tem o valor de R$ 1,09 milhão, com recurso de emenda parlamentar do ex-deputado federal Bosco Saraiva. O contrato tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais quatro anos, informa o chefe do Departamento de Planejamento e Patrimônio, Cayo César Ferreira.

Em toda a sua extensão, a Fundação possui quase 23 mil metros quadrados de área total, concentrando equipamentos modernos de Radioterapia, Imagem, Endoscopia e Centro Cirúrgico, além de manter estoque de materiais de saúde e medicamentos oncológicos, que necessitam de monitoramento integral.

“Serão instaladas 240 câmeras. Todos os setores serão cobertos, inclusive as áreas externas de estacionamentos, e o Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), em construção ao lado da FCecon”, disse Ferreira.

Segurança

A implantação do serviço de monitoramento via Circuito Fechado de TV (CFTV) inibe tentativas de furtos, assaltos, bem como quaisquer atividades ilegais que possam prejudicar o patrimônio público, destaca o gerente de Tecnologia da Informação, Luiz Cosme Vinhote.

“Através do monitoramento em tempo real, é possível que a equipe de segurança aja com mais rapidez na resolução de uma ocorrência. O sistema de gravação e monitoramento também resguarda o servidor, o cidadão e prestadores de serviços de quaisquer ações prejudiciais e/ou ‘mal-entendido’”, explica Vinhote.

Qualidade

Já foram instaladas 100 câmeras, alcançando os setores Centro Cirúrgico, Central de Material Esterilizado (CME), Ambulatório, Imaginologia, Almoxarifado, Farmácia, corredores e recepções principais.

Todas as câmeras gravam em HD (High Definition) e Full HD, facilitando o reconhecimento nas gravações. As câmeras são resistentes e de marca renomada no mercado, aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Os equipamentos possuem visão ampliada da cena, que permite a cobertura de uma área em até 109° de ângulo, garantindo maior amplitude na imagem para monitorar locais amplos.

