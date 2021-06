Fundação Cecon é homenageada na ALE-AM pelos seus 47 anos

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), foi homenageada, na manhã desta terça-feira (29/06), na Assembleia Legislativa do Estado Amazonas (ALE-AM), em Cessão de Tempo proposta pelo deputado João Luiz. A homenagem marca os 47 anos de fundação da FCecon, completados no último dia 25 de junho.

A FCecon foi fundada em 1974, como Centro de Oncologia (Cecon), e foi transformada em fundação em 1989. A instituição reúne os principais tratamentos oncológicos e, nos últimos dez anos, realizou mais de 10 milhões de procedimentos hospitalares e ambulatoriais, como consultas, cirurgias, sessões de quimioterapia e de radioterapia, internações e exames patológicos, de imagem e laboratoriais.

O diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, destacou, durante a homenagem, que a instituição tem trabalhado para fortalecer o atendimento humanizado, a estrutura física da unidade e as ações de prevenção ao câncer.

“Uma das coisas que mais impactaram é que, em 1974, a FCecon tinha 32 leitos. Hoje temos 127 leitos (sendo 112 de internação). É um avanço. Mas, mais do que ter leitos, é ter grandes projetos de prevenção e de promoção de saúde. Esse é o avanço do Cecon. Hoje estamos trabalhando num processo filosófico, não só de estrutura física, mas ideológica. Muitas vezes, nossos pacientes chegam com a doença já avançada e eles precisam desse carinho e é isso que temos feito”, disse Mourão.

O diretor-presidente agradeceu pela homenagem e pelas emendas estaduais destinadas nos últimos anos, que possibilitaram a compra de diversos equipamentos para a fundação, como os equipamentos para o Centro Cirúrgico, que foi modernizado.

A coordenadora estadual da Atenção Oncológica e chefe do Departamento de Prevenção e Controle do Câncer (DPCC), enfermeira oncologista Marília Muniz, também esteve na solenidade, representando os mais de 1.100 servidores da instituição.

A FCecon – A Fundação Cecon é o único hospital público oncológico do Amazonas, oferecendo tratamento a moradores dos 61 municípios do interior, além de Manaus. Pacientes de outros estados da Região Norte também buscam atendimento na unidade, assim como estrangeiros.

Além de atendimento oncológico, a Fundação realiza ações nas áreas de prevenção e ensino e pesquisa, buscando contribuir com a redução de casos de câncer e o aprimoramento da assistência aos pacientes.

Legenda: A FCecon foi homenageada, na manhã desta terça-feira (29/06), na Assembleia Legislativa do Estado Amazonas, em Cessão de Tempo

Créditos: Laís Pompeu/FCecon