Fundação Cecon compra equipamentos e moderniza centro cirúrgico

O Centro Cirúrgico da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), foi modernizado e está com novos equipamentos permanentes, que chegaram à unidade neste mês de setembro. Entre os novos aparelhos, estão mesas cirúrgicas e carros de anestesia dos mais modernos disponíveis no mercado.

A modernização do Centro Cirúrgico faz parte de um plano de ações da Direção da FCecon para melhorias no setor, que de janeiro a agosto de 2020 realizou cerca de 1.900 cirurgias. A compra de equipamentos permanentes do Centro Cirúrgico foi feita a partir de recursos destinados por emendas parlamentares.

“A cirurgia oncológica é um dos importantes tratamentos que a FCecon oferece aos pacientes com câncer, juntamente com a quimioterapia e a radioterapia. A aquisição desses aparelhos é um compromisso da nossa gestão em oferecer, cada vez mais, segurança e qualidade no tratamento aos nossos pacientes. Queremos agradecer pela destinação das emendas parlamentares para que esses equipamentos fossem comprados”, afirma o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão.

Equipamentos – Foram adquiridos cinco carros de anestesia da marca GE, duas mesas cirúrgicas da marca Barrfab e um desfibrilador da marca Lifemed. A Fundação também adquiriu dois bisturis elétricos e três focos de teto, que devem ser entregues nas próximas semanas.

“A modernização do Centro Cirúrgico da FCecon, uma das grandes metas da atual gestão, nos tira dos 20 anos de atraso tecnológico na assistência aos nossos pacientes. A chegada dos novos equipamentos, como as macas cirúrgicas modernas, focos cirúrgicos e carros modernos de anestesia, oferecerá uma qualificada atenção, cuidado e segurança no tratamento dos nossos pacientes e a todos os profissionais que se dedicam com muito amor e profissionalismo”, disse o gerente de Cirurgia Oncológica da FCecon, cirurgião oncológico Paulo Mendonça.

Estrutura – O Centro Cirúrgico da Fundação Cecon possui nove salas para a realização de cirurgias, além de médicos cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, instrumentadores e equipe de limpeza.

A FCecon oferece 16 especialidades cirúrgicas: cirurgia oncológica abdominal, cirurgia oncológica pélvica, oncoginecologia, cirurgia oncológica de partes moles, ortopedia, urologia, cirurgia torácica, neurocirurgia, ginecologia, oncomastologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia vascular, plástica, cirurgia pediátrica, oftalmologia e dermatologia.

“A FCecon possui o staff dos melhores cirurgiões oncológicos e especialistas em várias áreas do conhecimento, integrando a melhor equipe de profissionais que atuam no tratamento dos pacientes oncológicos que são encaminhados ao maior centro de tratamento oncológico da Amazônia. Aqui operamos todos os casos de câncer ou lesões suspeitas de média e alta complexidade, com cirurgias que algumas vezes envolvem três especialidades cirúrgicas ao mesmo tempo”, ressalta Paulo Mendonça.

Segurança – Durante o início da pandemia de Covid-19, a instituição manteve as cirurgias de casos de tumores com alto risco de progressão, as urgências e emergências. Com segurança e protocolos, a Fundação Cecon retomou o número de procedimentos anterior à pandemia e tem realizado 20 cirurgias por dia, entre procedimentos de grande porte e ambulatoriais.

“Os protocolos de segurança para os pacientes incluem o teste para Covid-19 antes da internação. Se o paciente positivar, ele é orientado a procurar uma unidade de atendimento de referência e retornar em 14 dias para reagendar a cirurgia. Os que negativarem continuam os procedimentos para a realização da cirurgia”, explica a chefe do Centro Cirúrgico, enfermeira Graça Godim.

Desde o início da pandemia, a Direção da FCecon disponibilizou aos profissionais de saúde que atuam no Centro Cirúrgico Equipamentos Individuais de Proteção (EPIs), como máscaras N95, máscaras cirúrgicas, protetores faciais e óculos, além de capotes descartáveis.

As equipes que atuam no setor também receberam treinamentos relacionados à Covid-19.

