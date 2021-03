Fundação Amazonas de Alto Rendimento recebe novo diretor-presidente

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), com sede na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, recebeu nesta semana o novo diretor-presidente do órgão, Jorge Elias Costa. A nomeação do atual gestor da pasta de esportes consta no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira (17/03) e desde então ele cumpre uma agenda de transição.

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com especialização em Gestão Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Jorge Elias acumula no currículo grande experiência em administração esportiva, tendo passagens inclusive pela diretoria administrativa financeira da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Na manhã de quinta-feira (18/03), Jorge Elias participou de uma reunião com o ex-titular do órgão, Roberto Augusto Folhadela, que apresentou ao novo gestor os espaços da Vila Olímpica, bem como os servidores de cada setor. “Nós estamos recebendo uma excelente receptividade da equipe, e acredito que será um momento em que poderemos fazer muito pelo esporte”, destacou.

Ainda como processo de transição da pasta, nesta sexta-feira (19/03), o presidente se reuniu com os responsáveis pelas praças esportivas que são administradas pela Faar. A reunião ocorreu na sala de imprensa da Arena da Amazônia, onde ele comentou sobre projetos futuros para o esporte estadual.

“A nossa chegada à Fundação é para somar. Teremos uma administração técnica e empenhada em proporcionar mais a população amazonense e ao setor do esporte. Daremos continuidade a vários projetos que são importantes e, em breve, a pedido do nosso governador, Wilson Lima, lançaremos outros programas”, finalizou.

FOTOS: Divulgação/Faar