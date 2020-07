Fundação Alfredo da Matta recebe doação de túnel de descontaminação

A Fundação Alfredo da Matta (Fuam) recebeu a doação de um túnel de descontaminação que será utilizado como um importante reforço nas ações de combate ao coronavírus, causador da Covid-19.

Montado na entrada da instituição, o túnel consiste numa tenda que utiliza ozônio em pequenas proporções (entre 0,02 e 0,08 partículas por milhão do gás), para eliminar os microorganismos como vírus e bactérias presentes na pele e roupa das pessoas que se expõem ao gás. A estrutura foi uma doação, sem qualquer ônus para a Fundação, resultado da parceria firmada com a empresa Cohen & Cohen Serviços.

Segundo o diretor-presidente da Fuam, Ronaldo Amazonas, o equipamento vem complementar as medidas sanitárias adotadas pela instituição para higienização de servidores e usuários.

“Para ter acesso à unidade, os usuários já estavam sendo orientados a tomarem algumas medidas, como lavagem das mãos e uso de máscaras. Agora vamos incluir a desinfecção com o ozônio, explicando a eles que não há qualquer risco, já que o uso desse gás é certificado e tem aprovação de organismos como a Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa), Ministério da Saúde e Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), estando de acordo com normas como a NR 15”, explica o diretor.

Produzido pela empresa Astech, o túnel de desinfecção foi doado à Fuam por meio de sua representante na região Norte, a empresa Cohen & Cohen Serviços. Segundo o representante da empresa, Sirlan Cohen, a Fuam foi escolhida para ser a primeira instituição na região a receber este túnel pela seriedade de seu trabalho no âmbito da saúde no estado do Amazonas e ressaltou a segurança no uso deste equipamento.

“É importante não confundir este túnel de descontaminação com aqueles de desinfecção, pois o túnel de ozônio não utiliza nenhum produto químico, mas sim o gás ozônio, em percentuais seguros e aceitáveis pelo ser humano”, explica.

Para o diretor da Fuam, Ronaldo Amazonas, a parceria com a Cohen & Cohen foi uma grata surpresa, que motivou a equipe pela confiança que a instituição recebeu. “A pandemia nos trouxe desafios, mas também valiosas oportunidades, como esta parceria firmada com a Cohen & Cohen. Recebemos de forma gratuita e generosa esta tenda, que foi montada em apenas três dias, num gesto de confiança para com a Fuam, o que muito nos motiva. Por isso, agradecemos por este gesto, e podem ter certeza de que escolheram a parceria ideal”, disse.

