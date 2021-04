Fundação Alfredo da Matta libera reagendamento de consultas

Pacientes da Fundação Alfredo da Matta (Fuam), que perderam consultas agendadas nos últimos três meses, já podem fazer o reagendamento. O procedimento estava suspenso desde o mês de janeiro, em função da necessidade de reduzir a circulação de pessoas na unidade, devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 no Estado.

O reagendamento de consultas está liberado desde a última segunda-feira (05/04). É destinado àqueles pacientes que perderam ou que não puderam comparecer a um atendimento nos últimos meses.

Para as consultas no Ambulatório de Dermatologia Geral (Faixa Verde) e Dermatologia Tropical (Faixa Vermelha), o paciente precisa fazer o reagendamento de forma presencial, comparecendo à Fuam no horário de 7 às 10 horas, com documentos e cartão do paciente. Já as consultas nos demais ambulatórios devem ser reagendadas por telefone, também de 7 às 10 horas, atentando para a disponibilidade de agenda de cada setor. O telefone da Fuam é 3632-5800; Gerência de Cirurgias: 3632-5870 e Gerência de Prevenção de Incapacidades (fisioterapia): 3632-5840.

Retomada gradual – A liberação do reagendamento de consultas faz parte da retomada gradual dos atendimentos ambulatoriais na Fuam. Com a pandemia, alguns pacientes tiveram suas consultas remarcadas por seus médicos, após avaliarem individualmente cada caso; mas outros optaram, por vontade própria, por não sair de casa, deixando a consulta para ser remarcada assim que os reagendamentos fossem retomados.

No período crítico da pandemia neste início de 2021, o atendimento na Fuam foi mantido para pacientes de primeira vez, agendados pelo Sisreg – Sistema de Regulação do SUS – e para o acompanhamento de pacientes considerados mais graves ou daqueles que não podiam ter o tratamento e/ou a medicação descontinuados. O número de consultas foi reduzido para diminuir a circulação de pacientes e servidores, que passaram a atuar em regime de escala.

Com o Decreto n° 43.598, de 20 de março de 2021, do Governo do Estado do Amazonas, com medidas para retomada das atividades técnicas e administrativas no âmbito do estado, a direção da Fuam deliberou sobre o retorno de alguns atendimentos e a volta ao cumprimento do horário integral por parte de seus servidores, exceto aqueles com mais de 60 anos e os pertencentes a grupos de risco.

Na Fuam, os profissionais que antes estavam em regime de escala, com horários flexibilizados pelas gerências locais, retornam agora de forma integral. Para o atendimento ambulatorial, os profissionais foram divididos em equipes que farão rodízio no atendimento, sendo que cada equipe atenderá em um dos três turnos: das 6 às 9 horas, das 9 às 12 horas ou das 13 às 16 horas. A ideia é manter todos os profissionais atendendo diariamente, porém sem ocupar todos os consultórios simultaneamente, evitando aglomerações nas salas de espera.

Nesta retomada de atendimentos, será mantido o controle rigoroso no acesso à unidade, com equipes reforçando aos pacientes, servidores e colaboradores sobre as medidas de proteção. Todos os pacientes e acompanhantes (limitado a um acompanhante por paciente, caso este seja menor, idoso ou deficiente) serão orientados sobre uso de máscara, lavagem e higienização das mãos, distanciamento social e etiqueta respiratória.

Servidores e colaboradores devem utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) disponibilizados conforme área de risco biológico na qual atuam, devendo fazer uso correto dos equipamentos.

FOTOS: Divulgação/ Fuam