FUnATI abre inscrições para curso de formação do Educador Social do Envelhecimento

A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) divulga edital do processo seletivo para preenchimento das vagas para o curso de formação do Educador Social do Envelhecimento. O edital está disponível no site da instituição (www.funati.am.gov.br).

O curso é gratuito e busca capacitar pessoas idosas, cuidadores de idosos, coordenadores de grupos de idosos e demais interessados em conhecer e colaborar com o processo do envelhecimento de forma ativa e saudável.

Os interessados deverão atender todos os requisitos informados no edital 01/2023. As inscrições serão realizadas de forma on-line, no período de 11 a 30 de janeiro através de formulário google no link: https://forms.gle/FAD2h16gz1XK6Uxc7.

O início das aulas presenciais está previsto para o dia 27 de fevereiro, com carga horária total de 260 horas, a serem realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h, na sede da FUnATI, localizada na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus.

Os documentos e requisitos necessários para inscrição incluem Certificado de conclusão do Ensino Médio; documento de identificação com foto; ter e-mail com domínio gmail e telefone com WhatsApp válido.

Processo seletivo

O processo seletivo será classificatório e consistirá na análise de documentos e realização de avaliação escrita, conforme edital, que inclui questões relativas a conhecimentos sobre o envelhecimento humano e uma redação estruturada de acordo com as normas da língua portuguesa. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de fevereiro no site www.funati.am.gov.br, na rede social www.facebook.com/funatiamazonas, instagram @funatiamazonas e na Secretaria da instituição.

O candidato selecionado deverá estar atento ao período da matrícula, pois não serão aceitas matrículas fora do prazo vigente, e as vagas abertas serão disponibilizadas de acordo com a ordem de classificação.

