O rio Madeira amanheceu nesta manhã de terça-feira (17/08) com visibilidade mínima aos navegantes. A Marinha do Brasil recomenda as embarcações não navegarem durante a noite aqui na região sul do Amazonas, tamanha quantidade de fumaça na região.

Voos regionais, suspensos por conta do baixo teto e mesmo com ajuda de aparelhos, não está fácil manter a regularidade do transporte aéreo.

