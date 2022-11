Fronteira Mais Segura/Hórus: homem é preso com mais de 300 quilos de drogas em Codajás

Policiais que atuam na operação Fronteira Mais Segura/Hórus apreenderam mais de 300 quilos de substância entorpecente em Codajás (a 240 quilômetros de Manaus), durante cumprimento da operação no município. Na ação, ocorrida na tarde do sábado (05/11), um homem, responsável pelo transporte do material ilícito, foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

A ação contou com a atuação de policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-AM), da Polícia Federal, da Companhia de Operações Especiais (COE) e do 5° Batalhão da Polícia Militar, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Conforme o relatório da ocorrência, os agentes estavam em patrulhamento pelo rio Solimões quando realizaram uma abordagem na embarcação Chefinho II, nas proximidades de Codajás. Durante revista no barco, os policiais localizaram 378 quilos de cocaína. Além da substância entorpecente, os policiais apreenderam um bote de 6 metros e um motor 40HP.

O homem de 39 anos, responsável pelo transporte da droga, foi preso em flagrante e encaminhado à 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O material ilícito apreendido foi enviado para a sede da Polícia Federal.

Fronteira Mais Segura/Hórus

Dentro das prioridades de combate ao crime organizado, crimes violentos e corrupção, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) fortaleceu a atuação integrada com outros órgãos de Segurança Pública para impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do país, por meio da operação Fronteira Mais Segura/Hórus.

A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública do Amazonas e atua nas fronteiras e rodovias estaduais, além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), e na cidade de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros da capital), que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.

FOTO: Divulgação/SSP-AM