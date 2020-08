FRAGRANTE – VEICULO EM ZIG ZAG NA CONTRA MÃO PELA BR 319

Um colaborador que prefere não se identificar, enviou um vídeo gravado de seu celular um flagrante, das atitudes suspeitas de um condutor de outro veículo modelo Fiat Strada, fazendo zig-zag na BR 319 durante seu deslocamento em direção a Humaitá. As imagens revelam que o elemento não identificado, atenta contra a vida de outras pessoas nas proximidades do Posto do IDARON no km 61 vindo em direção Humaitá.

