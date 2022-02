Fortaleza anuncia contratação de Renato Kayzer

Leão do Pici fechou com o atacante até 31 de dezembro de 2025

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira (8) o seu oitavo reforço para a temporada, o atacante Renato Kayzer, que estava no Athletico-PR, e que firmou contrato até o dia 31 de dezembro de 2025. O Leão do Pici informou que pagou R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta de 25 anos.

Na última temporada o centroavante ajudou o Athletico-PR na conquista da Copa Sul-Americana. Pelo Furacão Kayzer somou 82 jogos, 20 gols e 7 assistências.

“Um atleta que teve um ano muito bom no Athletico-PR, foi artilheiro do time em algumas competições. Camisa 9, mas que tem mobilidade, que tem gols de vários formatos, de perna direta, de perna esquerda, de cabeça. Jogador jovem e que o Fortaleza faz um investimento para qualificar o setor de ataque”, declarou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.