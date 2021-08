Estivemos agora pouco no Corpo de Bombeiros de Humaitá participando de uma formatura oficial com 50 militares Bombeiros e 20 Brigadistas que estarão atuando nos proximos dias, no combate aos incêndios florestais, em Humaitá, Lábrea, Apuí e Boca do Acre.

Viaturas e equipamentos que serão utilizados ja estão chegando para aparelhar toda a equipe.

Loading...

Os bombeiros se juntarão com equipes de militares do Exeŕcito, e Polícia Ambiental que juntas ja atuam nas áreas de risco.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ