Forças de segurança apreendem caminhão transportando 33 cilindros de oxigênio, em Manaus

Uma denúncia anônima levou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) a apreender um caminhão com cilindros de oxigênio, na tarde desta quinta-feira (14/01), no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Um homem de 38 anos foi detido e vai responder por reter produtos para o fim de especulação e ficará à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança, Coronel Louismar Bonates, esteve no local da denúncia e encontrou o caminhão, distante da empresa, com os cilindros que estavam sendo distribuídos paulatinamente pela empresa. O fato ocorreu nas proximidades do Sesc Amazonas. Foram encontrados no caminhão 33 cilindros, dos quais 26 possuíam oxigênio.

A ação policial envolveu a Polícia Militar e a Polícia Civil do Amazonas. Conforme o delegado Bruno Fraga, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), durante o interrogatório o homem informou que possui uma empresa de comercialização de cilindros de oxigênio, porém ficou com medo de que a população invadisse o estabelecimento em busca do material, e decidiu tirá-lo do local.

“Ele informou também que os cilindros haviam sido envasados na quarta-feira (13/01). Os materiais apreendidos foram encaminhados na noite de hoje para unidades hospitalares de Manaus”, informou ele.

Policiais civis fizeram a escolta do material para abastecimento em quatro unidades de saúde da rede estadual, na noite de hoje. Para o Hospital Beneficente Português, foram destinados 11 cilindros. Seis foram para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), seis para o SPA do São Raimundo e três para o SPA do Coroado.

FOTOS: Carlos Soares / SSP-AM e Erlon Rodrigues e Alailson Santos / PC-AM.