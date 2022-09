Força Nacional vai apoiar a PF em ações em terras indígenas no RS

O Diário Oficial da União publica, nesta quinta-feira (15), portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autoriza o emprego da Força Nacional em ações de apoio à Polícia Federal (PF), nas terras indígenas Cacique Doble e Passo Grande do Rio Forquilha, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Portaria nº 178, de 14 de setembro de 2022, assinada pelo ministro Anderson Torres, os militares atuarão nas atividades de preservação da ordem pública e na segurança das pessoas e do patrimônio.

“O trabalho será realizado em caráter episódico e planejado por 90 dias e obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública”, diz ainda o documento.

Fonte: Agencia Brasil