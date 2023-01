Durante fiscalização ao combate à criminalidade, a equipe deu ordem de parada a um veículo, após vistoria do veículo e pessoal, a equipe constatou que o condutor do veículo possuía um mandado de prisão em aberto, pelo crime de roubo do Art. 155, § 4º, I, do Código Penal.



O indivíduo foi conduzido ao 1º DIP da Polícia Civil em Manaus para os demais procedimentos.