“Foi vergonhoso”; França ‘não se intimida’ e prepara reclamação à Fifa por polêmica de Griezmann na Copa do Mundo

Nesta quarta (30), a França perdeu para a Tunísia por 1 a 0, no Estádio da Educação, pela última rodada da Chave D na fase de grupos da Copa do Mundo e, apesar do resultado, se classificou às oitavas de final na 1ª colocação. Entretanto, a partida ficou marcada por uma polêmica de arbitragem, que anulou um gol de Griezmann no último minuto dos acréscimos. E os Blues ‘não se intimidaram’, já que preparam uma reclamação à Fifa por conta do ocorrido no Mundial do Catar.

Tudo começou quando Griezmann, impedido, recebeu um cruzamento de Tchouaméni da esquerda, mas o zagueiro tunisíano, Talbi, falhou ao tentar afastar de cabeça, sendo que o atacante do Atlético de Madrid aproveitou a sobra para marcar aquele que seria o gol de empate de França. Após a comemoração dos Blues, o jogo foi, aparentemente, reiniciado pelo árbitro australiano Matt Conger e encerrado logo em seguida, porém, segundos depois, o VAR recomendou a revisão.

Como o árbitro de vídeo não pode interferir na partida após o reinício de jogo, a França entende que foi prejudicada por Matt Conger, que teria anulado o gol erroneamente. Perguntada sobre o motivo da reclamação à Fifa, a federação do país limitou-se a dizer que “o texto da denúncia ainda está em preparo”. Vale lembrar que as seleções têm um prazo de 24 horas após o término do jogo na Copa do Mundo para entregar denúncias à entidade máxima do futebol.