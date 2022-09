Foi prorrogado concurso do Ifam “Veja”

O período de inscrições para o concurso do Ifam (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas), inicialmente previsto para terminar hoje (23), foi prorrogado até 29 de setembro.







Estão em disputa 142 vagas, das quais 89 para servidores técnico-administrativos e 53 para professores. Há chances para profissionais de níveis médio, técnico e superior de escolaridade (veja a distribuição mais abaixo).







Os salários variam de R$ 1.945,07 a R$ 9.616,18 por mês, acrescidos de benefícios como auxílio-alimentação (no valor de R$ 458), vale-transporte e auxílio creche e pré-escolar.







Conheça os cargos em disputa

Há opções com exigência de ensino médio e, em alguns casos, formação técnica para assistente em administração (27 postos), assistente de alunos (8), técnico em enfermagem (5), técnico em contabilidade (2), técnico em agropecuária (5), técnico de laboratório — informática (6), técnico de tecnologia da informação (6) e técnico de laboratório — química (1).







Curso superior é requisito para os empregos de bibliotecário documentalista (5), contador (4), médico clínico geral (2), veterinário (2), nutricionista (3), pedagogo (6), psicólogo (3) e técnico em assuntos educacionais (4).







Também serão selecionados professores com formação de nível superior para dar aulas nas seguintes áreas: administração (8), agronomia/ciências agrárias (5), artes (1), automação/controle (2), bioquímica (1), eletrônica (1), eletrotécnica (1), circuitos elétricos (2), história (3), informática (11), instalações hidrossanitárias e saneamento (1), letras — língua portuguesa e espanhol (2), letras — língua portuguesa e inglês (2), letras — língua portuguesa (1), matemática (5), medicina veterinária (1), meio ambiente (1), pedagogia (1), automação industrial (2), produção animal (1) e tecnologia, gerenciamento e materiais de construção (1).





Passo a passo para se inscrever

As inscrições para o concurso do Ifam são recebidas somente pela internet, com taxas entre R$ 80 e R$ 150. O cadastro deve ser realizado pelos links abaixo:

Os candidatos devem realizar as inscrições somente via internet, no site

https://concurso.fundacaocefetminas.org.br.

servidores técnico-administrativos

professores

Além de Manaus, há chances trabalhar em outros 14 municípios: Boca do Acre; Coari; Eirunepé; Humaitá; Iranduba; Itacoatiara; Lábrea; Manacapuru; Maués; Parintins; Presidente Figueiredo; São Gabriel da Cachoeira; Tabatinga e Tefé.







O certame é organizado pela Cefetminas (Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais). A banca pode ser contatada pelo telefone (31) 3314-5222, além do e-mail [email protected]







Etapas do concurso do Ifam





Todos os candidatos realizarão prova objetiva em 6 de novembro, com aplicação em Manaus, Eirunepé, Humaitá, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. Apenas para os concorrentes a professor, a seleção inclui ainda:

avaliação de desempenho didático;

análise de títulos.

O certame terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, conforme estabelecem os editais.

Fonte: portaltribunamangabense.com.br