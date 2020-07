Fogo cruzado em Manaus, esquenta audiência com denúncias de Ronaldo Tiradentes

“Segundo Tiradentes, o conselheiro Ari Moutinho comprou um apto avaliado em mais de R$ 20 milhões de reais onde reside, em São Paulo”

O jornalista Ronaldo Tiradentes informou que está sendo ameaçando de maneira indireta pelo conselheiro do TCE-AM (Tribunal de Contas do Estado), Ari Moutinho Júnior, e denunciou que o conselheiro reside em São Paulo e que ainda leva a segurança pessoal cedida pelo estado para servi-lo, veja o que ele disse;

“Eu quero mais uma vez mandar um recado para o senhor Auri Moutinho Júnior, morador de São Paulo, mora em São Paulo, ganha aqui mais de R$30 mil do Tribunal de Contas, mora lá mais de 5 anos, levou dois policiais da casa militar do Tribunal de Contas para morar em São Paulo para cuidar dos filhos, e está me mandando ameaças apor interlocutores” disse Tiradentes.

“Quero reiterar ao Ari Moutinho que eu não tenho medo nenhum de você. Graças a Deus, Deus me poupou do sentimento do medo, eu não tenho medo e você e nem do seu dono, o Eduardo Braga, nem de você nem dele. Eu vou aguardar as ameças que você fez, porque comigo Ari Moutinho você não vai usar mais a estrutura do Tribunal de Contas, nem da justiça para ameaçar a mim e a minha família“, complementou Ronaldo.

Tiradentes finalizou afirmando que o conselheiro usa de seu poder, para perseguir empresários e autoridades do Estado.

“Você não vai fazer isso como você faz com o governador, com empresários, com secretários de Estado. Você sabe que tem processo no STF (Supremo Tribunal de Justiça) por isso, e eu tenho a cópia do processo, dá sua entrevista que amanhã eu vou trazer o processo aqui tá bom?“, disse Tiradentes no encerramento do programa.

O Portal entrou em contato com a assessoria do TCE e a mesma informou que o conselheiro citado iria fazer uma coletiva de imprensa, mas cancelou. O senador Eduardo Braga foi procurado e sua assessoria informou que só responde ao jornalista com ações na justiça.

Fonte: Chumbo Grosso