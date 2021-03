FLUTUANTES ARRASTADOS PELA CORRENTEZA DO RIO PURUS, SÃO DESTRUIDOS, AO SE CHOCAREM COM BALSA ANCORADA NO PORTO DE CANUTAMA (REPORTAGEM COM VÍDEO)

Um grave acidente fluvial ocorrido no final da tarde por volta das 17h40m desta segunda-feira (29) no município de Canutama no sul do Amazonas. A cidade que fica na margem esquerda do Rio Purus, eata sofrendo com as cheias do rio, e ja tem milhares de casas alagadas, na zona urbana e zona rural.

FLUTUANTES, SE DEPRENDEM NA MARGEM DO RIO PURUS

O fato inesperado ocorreu no Porto de Canutam, quando uma balsa carregada de mercadorias oriundas de Manaus, ancorada, aguardava descarregamento, acabou passando por cima de casas flutuantes que se desprenderam., acidentalmente, bem a frente da embarcação cargueira.

Imagens e vídeos enviados a nossa redação mostram o momento do choque, que culminou com a destruição dos flutuantes arrastados em direção a balsa, pelas forças das águas (correnteza) mandando para o fundo do rio, em poucos minutos, alguns flutuantes no porto da cidade. Por sorte não houve vítimas, e os danos foram apenas materiais.

Os tripulantes que estavam no momento do acidente explicaram que a balsa estava parada e de uma hora pra outra, os cabos que prendiam os flutuantes se romperam.

A forte correnteza do Rio Puru se encarregou de fazer o resto arrastando os flutuantes em direção a balsa que com seu peso os esmagou e mandou para o fundo do rio.

Os tripulantes da balsa declararam que a balsa estava parada e que a embarcação cargueira, não teve culpa alguma pelo fato ocorrido. (Veja o vídeo).