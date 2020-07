Flutuante afunda durante festa com cerca de 50 pessoas proximo a Porto Velho

O prejuízo foi enorme para os convidados e o proprietário da estrutura. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido.

Um grupo de aproximadamente 50 pessoas ignorou a pandemia na tarde de ontem e se reuniu com som alto e sem máscara de proteção em um flutuante localizado em Candeias do Jamari, onde é conhecido como Candeias River.

De acordo com testemunhas e informações que foram enviadas ao EU IDEAL, os jovens realizaram uma ‘Balada In River’ quando parte do flutuante que fica no Rio Candeias, e é alugado para a realização de eventos, afundou durante festa na madrugada deste domingo (26). A parte afetada era uma espécie de lounge flutuante, churrasqueira, com cabanas que é alugada para o cliente usar da forma que quiser, até para fazer festa.

O prejuízo foi enorme para os convidados e o proprietário da estrutura, que teve celulares, freezer, cama, TV todos afundados, fora a estrutura que foi totalmente danificada. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido.

FONTE: NEWS RONDONIA