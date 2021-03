Fluminense estreia no Carioca de olho na final da Copa do Brasil

Duelo contra Resende, às 21h, no Maracanã , fecha primeira rodada

O Tricolor estreia no Campeonato Carioca contra o Resende, nesta quinta-feira (4), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã. O duelo fecha a primeira rodada da competição, iniciada na última terça (3). Boa parte do time tricolor será de jogadores da equipe sub-23, sob o comando do auxiliar técnico Ailton. O veterano Paulo Henrique Ganso e o jovem Miguel também devem entrar em campo ara mostrar que podem ser aproveitados na temporada. Inicialmente programado para as 18h, o jogo teve o horário alterado para as 21h pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), em comunicado publicado na tarde de ontem (3).

O último título estadual do time das Laranjeiras foi obtido em 2012. Apesar do jejum de nove anos, os tricolores estão mais preocupados com a Copa Libertadores da América, competição que voltam a disputar depois de oito anos. O elenco principal já se apresentou ao treinador Roger Machado e todos aguardam o desfecho da Copa do Brasil no próximo domingo (7).

Se o Grêmio conquistar o título, o Fluminense já tem jogo semana que vem contra o Ayacucho, do Peru, pela etapa preliminar da Libertadores. Mas, a estreia do Tricolor no torneio continental essay writers pode ser só daqui a um mês, se o Verdão faturar o título no domingo (7). Os paulistas levaram o título da Libertadores 2020 – que já garante presença na edição deste ano – e a conquista a Copa do Brasil também dá direito à vaga direta na fase de grupos do torneio. Portanto, o Fluminense estrearia em abril na primeira fase da Libertadores, assim como os outros quatro primeiros colocados da série A do Campeonato Brasileiro.

