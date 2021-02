Flamengo vira sobre o Inter e fica a uma vitória do título do Brasileiro

O Flamengo é o novo líder do Brasileiro. Hoje (21), o Rubro-Negro saiu perdendo, mas virou sobre o Inter, no Maracanã, e venceu por 2 a 1, na penúltima rodada da competição. Com o resultado, o time carioca tomou a ponta pela primeira vez no campeonato e está a uma vitória de ser bicampeão nacional.

Edenilson, de pênalti, marcou o primeiro gol do jogo. Arrascaeta empatou para o Flamengo, ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Rodinei foi expulso e, em seguida Gabigol, virou o jogo. Pedro ainda teve um gol anulado nos acréscimos.