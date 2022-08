Flamengo surpreende e encaminha saída de goleiro para clube europeu

O Flamengo é, sem dúvidas, o clube que mais vem agitando a janela de transferências nesta temporada no Brasil. Até então, o clube anunciou as chegadas de Varela, Pulgar, Vidal e Cebolinha, além de ter bem encaminhada a contratação do meia Oscar, ex-Chelsea.

E, mesmo acertando a contratação destes grandes nomes, o Mais Querido não parece disposto a parar por ai. Isso porque, neste exato momento, o time vem considerando a possibilidade de fechar com o goleiro Agustín Rossi, do Boca Juniors, como forma de ‘substituir’ Diego Alves, que está de saída.

Flamengo encaminha saída de Gabriel Batista

Inclusive, no que diz respeito a posição de goleiro, além de Diego Alves, o Mengão deve ter a saída de outro jogador da posição. De acordo com apuração do Globo Esporte, o Flamengo está próximo de acertar a saida do goleiro Gabriel Batista para o Santa Clara, de Portugal.

Segundo a fonte, as conversas vem avançando e a expectativa é que o Mengão solicite a liberação imediata do atleta ao Sampaio Corrêa, equipe onde o goleiro está emprestado atualmente.

O goleiro será liberado para a equipe portuguesa sem custo de transferências, no entanto, permanecerá com cerca de 30% dos seus direitos econômicos vinculados ao Flamengo, que em caso de uma futura venda, terá direito a uma boa quantia.