Flamengo supera gigantes europeus e entra para as 20 maiores folhas salariais do futebol mundial; confira o ranking

Um dos clubes mais bem estruturados do futebol brasileiro, o Flamengo também passa a ser mais reconhecido mundialmente. Após contratações como as de Arturo Vidal e Everton Cebolinha, o clube entrou para a lista das 20 maiores folhas salariais do futebol mundial.

O clube, claro, tem a maior do futebol brasileiro, estando consideravelmente a frente de Palmeiras e Atlético Mineiro, que aparecem, respectivamente, na 38ª a 34ª posição. O Flamengo supera até mesmo o Milan, atual campeão italiano.

Confira o ranking dos 20 primeiros, levantados pelo Capology:

1 – PSG: R$ 2,2 bilhões por ano

2 – Barcelona: R$ 1,6 bilhão por ano

3 – Real Madrid: R$ 1,4 bilhão por ano

4 – Bayern de Munique: R$ 1,4 bilhão por ano

5 – Manchester United: R$ 1,3 bilhão por ano

6 – Chelsea: R$ 1,1 bilhão por ano

7 – Manchester City: R$ 997,2 milhões por ano

8 – Atlético de Madrid: R$ 900,1 milhões por ano

9 – Liverpool: R$ 890 milhões por ano

10 – Juventus: R$ 826,2 milhões por ano

11 – Tottenham: R$ 666,2 milhões por ano

12 – Inter de Milão: R$ 642,2 milhões por ano

13 – Arsenal: R$ 594,3 milhões por ano

14 – Villarreal: R$ 508,9 milhões por ano

15 – Borussia Dortmund: R$ 496,3 milhões por ano

16 – Roma: R$ 477,6 milhões por ano

17 – Sevilla: R$ 481,3 milhões por ano

18 – Flamengo: R$ 468 milhões por ano

19 – Aston Villa: R$ 467 milhões por ano

20 – RB Leipzig: R$ 457,6 milhões por ano

O Ranking também foi repercutido pelo Mercado do Futebol. Você pode conferir clicando aqui.