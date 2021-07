Flamengo: Renato Gaúcho alcança feito dos tempos de Jorge Jesus que nem Dome e Ceni conseguiram

A goleada por 5 a 0 sobre o Bahia fez o torcedor mais otimista – e saudosista – do Flamengo lembrar dos bons tempos sob o comando de Jorge Jesus, em que o time encantava na mesma medida que atingia seus objetivos em campo.

A coincidência é que o placar do domingo (18), já sob o comando de Renato Gaúcho, tem algo a ver com a passagem do Mister, já que a última vitória tão elástica do Flamengo havia sido nas mãos do português.

Em 5 de dezembro de 2019, o Flamengo fechou o Campeonato Brasileiro enfiando 6 a 1 no Avaí, naquela que foi a terceira goleada por cinco gols do time de Jesus. As outras foram contra Goiás (também 6 a 1) e Grêmio (5 a 0), curiosamente dirigido por Renato Gaúcho.

Os últimos dois treinadores que passaram pelo Flamengo conseguiram vitórias com larga vantagem, mas não com cinco gols de diferença.

Substituto de Jesus, o espanhol Domènec Torrent viu o seu Flamengo fazer 4 a 0 no Independiente del Valle, pela Conmebol Libertadores de 2020, e ainda 5 a 1 no Corinthians, no Brasileiro. Tambem meteu cinco no Bahia em Salvador, mas levou três gols.

Já Rogério Ceni teve sua maior vitória no Campeonato Carioca de 2021: 5 a 1 sobre o Madureira.

Contratado para o lugar do ex-goleiro, Renato Gaúcho soma duas vitórias e 100% de aproveitamento no comando do Flamengo. O terceiro desafio acontece nesta quarta-feira (21), em Brasília, contra o Defensa y Justicia. Um empate coloca o rubro-negro nas quartas de final da Libertadores.

Fonte: ESPN