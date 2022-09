Flamengo não deve repetir estratégia e corre risco com pendurados na Copa do Brasil

Ao contrário do que aconteceu na Libertadores , o Flamengo não deve repetir a estratégia utilizada com os pendurados na Copa do Brasil . Se receber amarelo nesta quarta, diante do São Paulo, Everton Ribeiro, Gabigol e João Gomes ficam fora do jogo de ida de uma eventual final. Mesmo assim, eles não serão poupados.

Dorival Júnior já indicou na coletiva após o empate contra o Goiás, no domingo, que manterá o rodízio no elenco do Flamengo. Assim, como tem sido nas copas, o Rubro-Negro entrará em campo com seus titulares, incluindo Gabigol, Everton Ribeiro e João Gomes, sem qualquer sinal de preservação.

– É por isso que sigo o que foi programado internamente. Temos um departamento que trabalha única e exclusivamente com isso e nos respalda em todos os aspectos com muitos dados para colocar em campo a melhor equipe possível e que, na próxima semana, tenhamos uma equipe preparada. Tudo é feito com pés no chão e municiado de todas informações – analisou.

Mesmo com a escalação “inevitável” do trio, o risco de perder um deles para o primeiro jogo da decisão é real. Embora Everton Ribeiro receba menos cartões na temporada, apenas três, Gabigol e João Gomes têm números bem mais altos. Enquanto o volante recebeu 16, o centroavante foi advertido 19 vezes.

No entanto, os motivos das advertências diverge bastante entre a dupla. João Gomes apresenta maiores características de marcação e, por isso, está mais sucetível à infrações e, como consequência, cartões. Gabigol, por sua vez, tem sido alvo de punições por reclamação, como no jogo contra o Ceará, pelo Brasileirão.

A importância do trio também é inegável para Dorival Júnior. Everton Ribeiro retomou a boa fase e foi convocado por Tite para a Seleção Brasileira. João Gomes ganhou a condição de titular, bancando até o chileno Arturo Vidal, e Gabigol é líder da equipe dentro e fora de campo.

Ainda no time titular, outros três jogadores já receberam um cartão amarelo na competição. Arrascaeta, Rodinei e Léo Pereira receberam amarelo, ou seja, mais uma advertência e eles podem correr risco de ficar fora de uma eventual final. Thiago Maia já foi suspenso e não corre riscos de perder a decisão.

Flamengo e São Paulo se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Maracanã. Como mencionado, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que, mesmo assim, se classifica para a decisão. O adversário em uma eventual final do confronto entre Corinthians e Fluminense.