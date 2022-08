Flamengo não deve relacionar volante contra o Corinthians, pela Libertadores; entenda

Flamengo construiu uma boa vantagem na Neo Química Arena, vencendo o Corinthians por 2 a 0 e ficando confortável para obter a vaga nas semifinais.

Na noite da próxima terça-feira (9), Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta das semifinais da Copa Libertadores. Uma semana antes, na Neo Química Arena, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de De Arrascaeta e Gabriel, e praticamente encaminhou a classificação.

Inscrito nesta fase da Libertadores, o volante Pulgar poderia fazer sua estreia com a camisa do Flamengo. Porém, essa não é a ideia da comissão técnica. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o técnico Dorival Júnior deseja que o chileno treine mais com o restante do elenco para, aí sim, utilizá-lo nas partidas por Brasileirão e Libertadores.

Para se classificar para as semifinais da Libertadores, o Flamengo poderá até perder por um gol de diferença que, ainda assim, obterá a vaga no tempo normal. Qualquer vitória do Corinthians por dois gols leva a decisão para os pênaltis. O Maracanã terá casa cheia, esgotando os ingressos das torcidas mandante e visitante.