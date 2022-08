Flamengo não consegue extensão de contrato de titular absoluto do time de Dorival, e saída pode acontecer

Tudo é festa para o Flamengo. O gigante carioca voltou a disputa do Brasileirão, se encontra nas semifinais da Libertadores, está vivo na Copa do Brasil, consegue contratações níveis internacional e, de quebra, está em conversas avançadas para ter um estádio próprio.

Todavia, o clube carioca passou a ter um grande problema de última hora. Isso porque, segundo informa a imprensa local, o jovem João Gomes, cria do clube do Rio, pode estar de mudança no fim da temporada do futebol brasileiro.

Flamengo e João Gomes conversam sobre uma extensão de contrato. O Fla sabe do grande futebol que vem jogando o jovem jogador e deseja recompensá-lo financeiramente. No entanto, as crifas apresentadas pelo clube carioca não foram, de fato, o que João Gomes buscava, e uma saída, forçada, pode acontecer em 2023.

João Gomes é titular absoluto do Flamengo desde a chegada de Dorival, deixando, inclusive, grandes nomes no banco, como Vidal, recentemente contratado pelo clube carioca. Cria do Flamengo, o clube carioca entende que pode fazer uma grande grana com o futebol do jogador.

Flamengo não precisaria renovar com o João Gomes, pois tem 3 anos de contrato. O Flamengo conversa para fazer um reconhecimento pelo rendimento dele na equipe profissional e melhorar o salário dele 🗣️Marcos Braz em live com Vene Casagrande pic.twitter.com/D60HgMtc1I — CENTRAL DO FLAMENGO ᶜʳᶠ (@CentralFlaNacao) August 12, 2022

João Gomes, do Flamengo, é alvo da Europa

Os interessados em João Gomes, no momento, ficam na Europa. O Atlético Madrid é um deles. Na Premier League, também há olhares.