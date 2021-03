Flamengo desbanca o Palmeiras e assume liderança do ranking de clubes da CBF; confira a lista

Após conquistar o Campeonato Brasileiro, Rubro-Negro sobe para a ponta dos melhores da Confederação Brasileira de Futebol, que ainda espera a definição da Copa do Brasil

O Flamengo assumiu a liderança do ranking nacional de clubes após a conquista do Campeonato Brasileiro 2020. Depois de ficar na segunda posição em 2019, quando foi desbancado pelo Palmeiras, o Rubro-Negro, agora, assume a ponta e deixa a equipe paulista em segundo. A tabela foi divulgada pela CBF nesta segunda-feira mesmo sem a definição da Copa do Brasil.

Segundo apuração do ge, porém, a Diretoria de Competições da CBF vai atualizar novamente o ranking com as respectivas pontuações de Palmeiras e Grêmio, após a decisão da Copa do Brasil, no domingo.

A CBF explica que o ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes nas competições recentes. São consideradas competições realizadas nos últimos cinco anos e, para cada ano considerado, são atribuídos pesos a serem convertidos em pontuação. O ano vigente multiplica pontos por cinco, enquanto o último ano considerado tem peso um (veja abaixo a tabela completa com pontuação e regras para o cálculo).

O Flamengo somou 16.768 pontos, contra 16.110 do Palmeiras, campeão da Libertadores e agora segundo colocado. O Grêmio é o terceiro com 15.180, seguido pelo Internacional, vice-campeão brasileiro, com 13.310, que saiu da nona posição e agora está em quarto. Na quinta posição, o Athlético-PR soma 12.968. Quem sofreu grande queda foi o Cruzeiro, que despencou de quarto para décimo, com 11.768 pontos. Vale lembrar que tanto o Verdão quanto o Tricolor Gaúcho ainda têm pontos a conquistar na próxima atualização.

Confira o top 10:

Flamengo Palmeiras Grêmio Internacional Athletico-PR Santos Corinthians São Paulo Atlético-MG Cruzeiro

Fonte: Ge