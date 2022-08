Flamengo define preço para a venda de Pedro, alvo de grande clube europeu

Pedro novamente vê seu nome especulado fora do Flamengo. O jogador, que vem sendo um dos principais destaques da equipe carioca, vem também entrando na mira de diversos clubes, sendo todos eles do futebol europeu.

A bola da vez, é o Sevilla. Na última segunda-feira, Marcos Benito, no programa El Chiringuito de Jugones, garantiu que o centroavante é um dos nomes na mira do Sevilla, que busca um centroavante ainda para esta janela de transferências.

Flamengo quer 300 milhões de reais

Todavia, caso o clube espanhol queira, de fato, contar com o futebol de Pedro, não será nada simples. Isso porque, conforme repercutido pelo Mercado do Futebol, o jogador tem contrato até 2025 e uma elevada multa: 60 milhões de euros – cerca de 300 milhões de reais.

O Flamengo já avisou que não o libera por um valor menor que este. No início do ano, inclusive, o clube recusou uma grande proposta do Palmeiras pelo jogador, de cerca de 20 milhões de euros – um terço do valor pretendido.

Ver essa foto no Instagram A post shared by Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Enquanto isso, Pedro, que deve ser titular do time de Dorival frente ao Vélez, segue em grande fase. Na atual temporada, são 48 jogos disputados, com 20 gols marcados e 6 assistências fornecidas.