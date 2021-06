Flamengo decide com coritiba na Copa do Brasil

O flamengo tem a vantagem no duelo contra o coritiba, hoje,á 20h30min (MS), no maracana no rio de janeiro (RJ), pela copa do Brasil um empate nesta noite para que o rubro-Negro, que venceu o jogo de ida por 1 a 0, avance à próxima fase da competição.

Se o Coxa vencer por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Entretanto, jogando em casa, o Flamengo tem ampla vantagem no retrospecto do duelo. São apenas três derrotas em 26 jogos, mas a última foi um 2 a 0 pelo Brasileiro de 2015. Então não custa sonhar.

O momento das duas equipes, entretanto, não poderia se mais diferente. Enquanto o Flamengo é bicampeão brasileiro, campeão Carioca e da Supercopa do Brasil, o Coxa disputa a Série B do Brasileiro.