Flamengo dá show, e goleia Madureira

Em seu segundo jogo na temporada, o time titular do Flamengo não tomou conhecimento do rival e goleou hoje (5) o Madureira por 5 a 1, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo Carioca. Os gols foram de Gabigol (2), Gerson, Diego e Arrascaeta. Luiz Paulo descontou.

Com mais duas bolas na rede, o artilheiro chegou aos 73 gols com a camisa do Fla, marca que o coloca (ao lado de Renato Abreu) no posto de maior artilheiro do clube no século 21. Demonstrando muita vontade, especialmente na etapa inicial, o time de Rogério Ceni sufocou os tricolores e buscou o gol de forma incessante.

Na ponta da tabela de classificação, o Fla chegou aos 19 pontos e deixou bem encaminhada sua vaga à semifinal do Estadual. No domingo, o Rubro-Negro encara o Palmeiras, 11h, no Mané Garrincha, na decisão da Supercopa.