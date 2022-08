Flamengo chega ao limite por Walace, e Udinese aguarda reapresentaçã

Volante retorna à Itália nesta segunda-feira

A possibilidade de Walace, da Udinese, vestir a camisa do Flamengo neste meio de ano está cada vez mais distante. Segundo apurou o iG Esporte, a diretoria do Rubro-Negro chegou ao seu limite nas tratativas pelo jogador, e viu o clube italiano dificultar o negócio.

Além do acordo financeiro, outro empecilho foi a dificuldade da Udinese em encontrar no mercado um substituto à altura do jogador brasileiro.

Diante disso, Walace, que veio ao Brasil na última semana para resolver problemas particulares, retorna à Itália na noite desta segunda-feira, onde é aguardado pela Udinese para se reapresentar aos treinos. No sábado (13), a equipe enfrenta o Milan pela abertura do Campeonato Italiano.

Walace se manteve firme no desejo de atuar pelo Rubro-Negro desde o primeiro momento e, junto ao seu staff, trabalharam diariamente para conseguir convencer o clube italiano a topar o negócio. A janela de transferências no Brasil se encerra no dia 15 de agosto, fator que deixa o negócio mais dificultoso.

O jogador está há três anos no clube, sendo as duas últimas temporadas de maior destaque. Ele tem contrato até junho de 2024.

Fonte: iG Esporte