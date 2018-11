FLAGRANTE – AMBULANCIA DE EMERGÊNCIA EM HUMAITÁ FALTA MOTORISTAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

Em um atendimento de emergência ocorrido no início da noite de sábado (03) na BR 230 próximo ao Portal Rio Madeira que fica cerca de 5 km do município de Humaitá, registramos um flagrante de descaso com o atendimento emergencial do Hospital Geral humaitaense.

A demora para o atendimento de primeiros socorros em um acidente próximo a cidade, chamou a atenção de nossa reportagem que já estava no local, aguardando a chegada da ambulância. Tudo parecia dentro da normalidade se não fosse a chegada da unidade móvel ambulatorial sendo conduzida por um policial. Estranhando o fato procuramos nos informar os motivos pelos quais, o veículo havia chegado sem o condutor da unidade hospitalar. Após cerca de 5 minutos chegou o “condutor da unidade movel” que assumiu a viatura de pronto atendimento.

Registramos a matéria dos fatos ocorridos, e detalhamos a ausência do profissional contratado para conduzir a ambulância nos atendimentos emergenciais. Solicitamos no texto, explicações públicas por parte da direção hospitalar ou da Secretaria Municipal de Saúde que não se reportou sobre o fato.

O atendimento ocorrido com esta falha, neste caso específico não gerou prejuízo a saúde da vítima, porém não deixaremos de cobrar explicações pois o fato está registrado por nosso veículo de comunicação que dará amplo espaço para as justificativas desta falha administrativa, que poderia ter ocasionado até mesmo o óbito do acidentado.

Nossa saúde municipal é sem dúvida nenhuma de grande importância regional, pois recebe pacientes de todos os municípios do Sul do estado, tamanha sua importância é localização estratégica por ser ligado ao estado de Rondônia, que fica cerca de 200 km da capital rondoniense.

Reclamações como demora no atendimento, falta de médicos suficiente para atendimento ambulatorial de plantão tem aumentado significativamente neste ano.

Prefeito e vereadores precisam intervir e fiscalizar mais de perto o que vem ocorrendo em nossa unidade hospitalar para cobrar maior rigor nos serviços oferecidos.

*Aguardaremos o esclarecimento deste fato que deverá ser apreciado pelo Ministério Público. Caso não seja reportado nada a respeito, iremos postar vídeo em que registramos todos os fato aqui mencionados. E entregaremos fotos e os vídeos na promotoria do município.

CHAGUINHA

ACRITICA DE HUMAITÁ