“Fiz isso porque..”; Dibu Martínez não titubeia e explica gesto polêmico com troféu após título da Argentina no Qatar

Não tem como falar do Tricampeonato da Argentina conquistado neste domingo (18), sem mencionar o goleiro Emiliano Martínez, o Dibu. Ele teve grandes atuações durante toda a competição realizada no Qatar e por isso, foi eleito o melhor arqueiro do torneio.

Contudo, um gesto feito logo após receber o prêmio tem chamado a atenção de todos. Acontece que o Hermano comemorou o feito colocando o troféu em frente de suas partes íntimas. Mas durante a entrevista após a cerimônia de entrega do troféu, o jogador explicou que o gesto foi uma “resposta” às vaias dos franceses presentes no estádio Lusail durante a final do Mundial.

“Fiz isso porque os franceses estavam me vaiando, a soberba comigo não vai”, relatou o arqueiro após a premiação. Vale enfatizar que Dibu foi essencial para Lionel Scaloni e companhia, incluído na grande final. Mesmo tendo sofrido três gols, sendo deles dois foram de pênalti. O atleta também protagonizou uma defesa importantíssima que poderia resultar na derrota da Argentina no minuto final da prorrogação.

Por fim, o dono da meta argentina não perdeu a oportunidade de dedicar o título aos seus familiares. “[Dedico] À minha família, venho de um lugar muito humilde, fui muito jovem para a Inglaterra, quero dedicar a eles”, concluiu o goleiro do Aston Villa.