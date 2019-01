Finep visita obras do primeiro laboratório multiusuário de microscopia da UEA

_O laboratório também será referência para o Amazonas na área de ciências biomédicas_

Na tarde desta terça-feira (08/01), o diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), professor doutor Wanderley Souza, visitou a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para acompanhar o andamento do projeto de criação do primeiro laboratório multiusuário de microscopia na área de ciências biomédicas do Estado.

O laboratório é uma parceria da UEA com a Finep, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF) e Centro de Investigações na Área Médica e Biológica (CEMABIO) da UFRJ.

Segundo o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, a implantação de um laboratório multiusuário de microscopia eletrônica de varredura, microscopia de fluorescência e microscopia de transmissão colocará a Universidade no cenário nacional e internacional de microscopia e de análise de fenômenos biológicos e biomédicos.

“Tratando-se de doenças da Amazônia e de desenvolvimento de novos fármacos, esse é um passo muito importante para o Estado e, sobretudo, pela parceria onde contamos com o suporte financeiro da Finep e o suporte institucional e científico da UFRJ e dos outros parceiros”, ponderou o reitor.

Durante a visita, o diretor da Finep declarou ter ficado satisfeito com o andamento do projeto, que ocorre dentro do cronograma de execução. “Esse local servirá como um centro para atender tanto a UEA quanto toda a comunidade científica do Amazonas”.

Para o professor doutor Kildare Miranda, que é uma das autoridades brasileiras na área de microscopia eletrônica, microscopia de varredura, microscopia de fluorescência e microscopia de transmissão, o Amazonas é um polo potencial para a criação de mais laboratórios na área de fármacos, cosméticos e doenças tropicais. “A visita foi muito positiva e vejo com otimismo a criação de laboratórios em Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Itacoatiara”, sinalizou.

*Obra -* O laboratório está na fase de finalização de obra. Os equipamentos, comprados por meio de recursos Finep e parte de recursos da UEA, já foram importados e estão em trânsito para Manaus, com previsão de chegada em fevereiro. A conclusão está prevista para abril e a inauguração ainda no primeiro semestre deste ano.

“A intenção é inaugurar o laboratório no primeiro semestre de 2019 e colocá-lo à disposição da Universidade do Estado do Amazonas e da comunidade científica amazonense, considerando que é um laboratório multiusuário”, explicou Cleinaldo Costa.

