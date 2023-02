Financiamento da Afeam impulsiona sonho de negócio próprio para microempreendedores

O Governo do Amazonas tem impulsionado o sonho do negócio próprio para micro e pequenos empresários, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com linhas de financiamento facilitadas. Entre 2019 e 2022, o Estado bateu recorde de aplicação de crédito ofertado pela Afeam, com R$ 572 milhões, somando mais de 57,2 mil operações. A meta é investir R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos.

“A gente tem algumas linhas que são importantes para aquelas pessoas que estão começando o seu negócio, como o nosso Crédito Solidário e o Microcrédito. No ano passado, até R$ 5 mil, quem fazia um empréstimo na capital, não precisava apresentar nenhuma garantia. E agora a gente está aumentando esse crédito. Então, quem emprestar até R$ 8 mil aqui da Afeam não precisa mais apresentar garantias”, disse o governador Wilson Lima.

Com as linhas de financiamento facilitadas, a microempreendedora Lilian Repolho conseguiu recursos para deixar de vez o antigo emprego e se dedicar ao sonho do empreendedorismo.

“Eu abri minha empresa de venda de gás e água em 2013. Aí eu não sabia desse projeto de financiamento, de ajudar os empresários e microempresários. Tentei a primeira vez, não deu certo, aí tentei a segunda vez, deu certo. Na época eu trabalhava no Distrito, e saí do Distrito para abrir esse negócio. Graças a Deus, deu certo”, disse a microempreendedora.

Nesta sexta-feira (03/02), o governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou o programa +Crédito Amazonas para este ano, que prevê a oferta de R$ 277 milhões em operações de crédito direcionadas a micro e pequenos empreendedores do estado, com novos limites e prazos para continuar incentivando.

Para o empreendimento de cama, mesa e banho de Edilena Nascimento, o crédito da Afeam é uma ótima opção pelos juros abaixo do mercado.

“A parceria com a Afeam foi um projeto pensado para pessoas mais humildes e as pequenas empresas. Porque se não fosse essa parceria, a gente não ficava com recurso para fazer os empréstimos, porque se for pegar no banco, os juros são abusivos. Na Afeam, os juros são quase zero. Então, parabéns para a Afeam, que ela continue com esse projeto nos ajudando cada vez mais”, afirmou a empreendedora.

A retomada de linhas de financiamento em 2023 tem atualização dos valores e prazos, que podem chegar até R$ 200 mil conforme o porte de cada cliente. As novas condições são direcionadas a micro e pequenos empreendedores do estado e de todos os setores da economia, sendo aproximadamente 90% do volume de recursos oriundos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES).

Novas linhas de financiamento

O diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, destacou ainda o lançamento de dois novos programas de crédito: o +Energia Sustentável, para o financiamento de energia solar, que estimulem a produção e/ou uso de fontes de energias renováveis, e o +Inovação, incentivando o desenvolvimento, aprimoramento e produção de novos produtos.

“O governador solicitou e estamos lançando uma linha de crédito totalmente facilitada, com taxa de juros de 6% ao ano, para atividades produtivas que queiram mudar a sua matriz energética para energia solar. Estaremos financiando com prazo de até oito anos para pagar, com taxa de 6% ao ano. Nós vamos financiar também startups e iremos oferecer até R$ 150.000 com prazos também de até oito anos”, reforçou o diretor-presidente.

Como solicitar crédito

Todo processo do crédito é feito de forma on-line, por meio do Portal do Cliente, no site da Afeam (www.afeam.am.gov.br). Para operações do setor primário, os interessados devem procurar a unidade Local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) no seu município com a documentação completa conforme relação de documentos disponível no site da Afeam.

FOTOS: Alex Pazzuello/Secom