Final de noite trágica em Humaitá

Um acidente com vítima fatal na Rua das Flores por volta 23h45 deste sábado, (01/08) envolvendo 04 mulheres que estavam em um veículo modelo FIAT/PALIO de cor vermelho, bateu em uma lixeira de concreto, após a condutora do veículo, perder o controle da direção, subindo a calçada e colidindo lateralmente com um lixeiro do local.

O veiculo estava ocupado por 04 mulheres que, supostamente estariam ingerindo bebidas alcoólicas. Um vídeo que rola pelas redes sociais atestam que as mulheres estariam se divertindo, bebendo dentro do veículo. O fato chama atenção, a rua é reta e a possibilidade da condutora ter se descuidado ou cochilado é muito grande.

A pior noticia é a confirmação da morte da jovem de 19 anos Thayara Oliver que estava no banco de trás sem cinto de segurança. O impacto ocasionou um baque na vítima que não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local.

O corpo de Bombeiros e a polícia militar registraram o fato, segundo informações enviadas a nossa redação ainda de madrugada, a condutora e a passageira do banco da frente, tiveram apenas escoriações leves, porém a vitima e outra passageira que estavam no banco de trás se machucaram gravemente. Uma das que estava no banco traseiro foi levada ao HOSPITAL REGIONAL DE HUMAITÁ.

Não temos informações sobre o quadro de saude da passageira ferida. O acidente é mais um exemplo de que bebida e direção não combinam.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*