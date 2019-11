FINAL DA LIBERTADORES ENTRE FLAMENGO E RIVER PLATE SERÁ NO PERÚ

A final da Copa Libertadores de 2019, entre Flamengo e River Plate, será no Estádio Monumental de Lima (foto), no Peru, dia 23 de novembro.

A decisão foi tomada, nesta terça-feira (5), numa reunião organizada pela Conmebol que durou cerca de cinco horas, da qual participaram os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e do River Plate, Rodolfo D’Onofrio. Também estavam no encontro os presidentes da CBF, Rogério Caboclo, e da AFA, Claudio Tapia.

O jogo estava inicialmente previsto para o Estádio Nacional, no dia 23, em Santiago. Mas os protestos que abalam o Chile há mais de três semanas tornaram impossível a manutenção do plano original.