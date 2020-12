FIM DE SEMANA COM FERIADÃO EM MANAUS, POR CONTA DA CÂMARA DE VEREADORES DE HUMAITÁ

O diário eletrônico é o retrato fiel das atividades executadas pelos poderes executivo e legislativo municipal. É aqui que, são expostas as informações oficiais de tudo o que é gasto com o dinheiro público, seja prefeitura ou câmara de vereadores.

Circula nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram uma cópia do diário oficial em que o vereador presidente da Câmara Alexandre Perote fez uso do dinheiro público para resolver, problemas pertinentes a coletividade, sobre a BR 230, PROCON E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. Segundo o documento publicado, o presidente utilizou-se de diárias para realizar este importante trabalho, o que poderia ser absolutamente normal, caso, as datas e o período utilizado não fosse feriado estadual e nacional.

Veja a cópia do documento, e observe o período utilizado para resolução declarada pela presidência durante sua “visita” aos órgãos públicos em Manaus.

Veja também o calendário dos dias utilizados que coincidem com o feriadão prolongado do mês de setembro de 2020.

A pergunta ao vereador presidente é, o que foi feito a bem desta municipalidade, nos dias 05 (Feriado Estadual, dia do Amazonas), 06 e 07 (Feriado Nacional, Dia da Independência do Brasil), para justificar sua permanência na capital do estado por conta do dinheiro público utilizado para custeio de diárias deste poder legislativo. Com a palavra o presidente.